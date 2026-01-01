新年のスタートとなった1日、県内は天候に恵まれ防府市では初日の出を見たり、初詣をしたりする人たちでにぎわいました。1日朝は、厳しい寒さとなりましたが、防府市の大平山山頂では、初日の出を見ようと多くの人たちが集まっていました。午前7時20分ごろ、心待ちにしていた初日の出のときが訪れました。集まった人たちはゆっくりと時間を楽しんだり、スマートフォンで写真に収めたりして1年のスタートを心に刻