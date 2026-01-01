中国メディアの環球時報によると、韓国政府は中国、インド、一部の東南アジアの国からの団体旅行客に対するビザ（査証）発給手数料免除を6カ月延長することを決定した。具潤哲（ク・ユンチョル）経済副首相兼企画財政部長官は12月31日の成長戦略タスクフォース会議で、「民生安定のため内需活性化努力を強化する」とし、この日終了予定だったC-3-2ビザ発給手数料免除を6カ月延長することを明らかにした。対象となるのは中国、イン