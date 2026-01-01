元プロテニスプレーヤーの伊達公子さん（55）が1月1日に自身のインスタグラムを更新し、夫との年越しショットを公開した。「大晦日30、31日の2日間、片付け掃除に明け暮れた時間。完璧には程遠く、目指していたことの最低限はできたかな。いや〜腰がパンパン。でも気持ちが良い！」と2022年に再婚した夫とリビングでくつろぐ2ショットを投稿。「夜は夫の仕事帰りを待って20時半ごろからやっと落ち着いて2人でごはん。今年