タレントの梅宮アンナ（53）が1日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。2019年12月12日に他界した父で俳優・梅宮辰夫さん（享年81）の墓参りを報告した。梅宮は「マミーとよっちゃんと私の3人でお墓参りに行って来ました。2025.12.31」とつづり、辰夫さんの墓前での3ショットを投稿した。梅宮は昨年7月、右の乳房に乳がんの一種である「浸潤性小葉がん」が見つかったことを公表。ステージは3A。抗がん剤治療後の同11月