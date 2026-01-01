2026年が幕開けた1日、女優長澤まさみ（38）が映画監督の福永壮志（ふくなが・たけし）氏（43）と結婚を発表した。元日のこの日朝には、元SKE48でタレント松井珠理奈（28）が「BOYS AND MEN」辻本達規（34）と正月休み明けに結婚会見を開くことが判明。おめでた続きの新年スタートとなった。1日に日付が変わってすぐから相次いだおめでたラッシュ。俳優本郷奏多（35）が公式スタッフのXで、一般女性との結婚、声優でシンガー・ソン