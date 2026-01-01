人気声優楠木ともり（26）が1日、X（旧ツイッター）を更新。結婚することを報告した。相手は「学生の頃からお付き合いしている方」だという。楠木は直筆の書面を掲載し、「新年明けましておめでとうございます」と書き出した。「ひとつご報告がございます」と告げて「私事で恐縮ですが、学生の頃からお付き合いしている方と結婚する運びとなりました。芸能関係のお仕事をされている方ではありませんので、今後とも憶測での発信や