元レースクイーンでモデルの福良真莉果（40）が1日、自身のインスタグラムを投稿。第1子男児出産を報告した。「赤ちゃんが産まれました4116gむちむち元気な男の子です！もう、可愛くて可愛くて仕方がない。毎日ものすごく幸せ！！！！！」とつづり、大きなおなかの写真と赤ちゃんを産んだあとの写真を並べて投稿。足にベビーリングをかけた赤ちゃんの写真や、愛犬の写真もアップし「年齢的に不安なこともあったけど何事もなく健