１２月３１日、氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」で打ち上げられた花火。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン1月1日】観光シーズンを迎えた中国黒竜江省ハルビン市で12月31日、複数の観光スポットがライトアップされ、新年のお祝いムードを盛り上げた。１２月３１日、ハルビンの竜塔広場で、無形文化遺産の魚の形をした灯籠「鰲魚灯（ごうぎょとう）」を見学する市民。（ハルビン＝新華社記者／