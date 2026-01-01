AI関連のソフトウェア開発会社を率いる森沢さん（仮名・32歳）は、自らのSNSアカウントで会社のPRと日常のキラキラ投稿を楽しんでいました。しかし、地元スーパーでのトラブルをきっかけに、突然現れた暴露コメントにより精神的に追い詰められ、ついにアカウントを閉鎖する羽目になったようです。◆スタートアップCEOの日常とSNS発信森沢さんは若くしてAI関連のソフトウェア開発会社を起業した起業家。仕事柄、SNSによるブラ