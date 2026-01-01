1986年に週刊少年ジャンプで連載が開始され、その後、掲載誌を変えながら今も続く荒木飛呂彦の大人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ。同作は独特な台詞回し、超能力を擬人化したスタンドという存在、“ジョジョ立ち”と呼ばれるポーズなど、後世の作品にも大きな影響を与えたシリーズだ。1880年のイギリスでの吸血鬼との戦いからはじまり、現代のハワイで富豪になる夢を抱く少年までーー長いジョースター家の歴史を描いた『