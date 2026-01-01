大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年6月15日記事は取材時の状況）＊＊＊通勤・通学途中の電車内で迷惑な行為をする乗客に腹が立った経験は誰もがあるだろう。しかし、都内の一般企業に勤める東也さん（仮名・40歳）は、トラブルが起きた際に「見て見ぬふりの乗客と駅員に腹が