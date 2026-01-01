大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年6月6日記事は取材時の状況）＊＊＊昭和46年に京都の地で創業し、55年目を迎えた天下一品。全国で209店舗（2025年5月29日時点）を展開している人気ラーメンチェーンとして知られるが、首都圏で展開する約3割にあたる10店舗を6月末日に閉店す