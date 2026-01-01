JR宇都宮線で列車と乗用車が衝突する事故があり、前方車両が脱線しました。この事故の影響で宇都宮線は一部区間で運転を見合わせています。【映像】事故現場の様子午後2時20分ごろ、埼玉県で「乗用車と列車の事故。踏切内で車両1台が大破」と119番通報がありました。JR東日本などによりますと、宇都宮線の新白岡と久喜駅の間の踏切で、列車と乗用車が衝突する事故があり、列車の前方車両が脱線しました。車の運転手がけが