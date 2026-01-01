商船三井クルーズは、「MITSUI OCEAN SAKURA」のデビュークルーズを9月19日から12月まで実施する。期間中は1〜3泊の行程を複数含む全29本を予定する。日本籍船として、日本各地の港を発着する短期〜中期のクルーズを中心に設定する。予約一般開始日は1月19日。船内施設は従来船の伝統を継承し、サービスの概要を決めた。運航中の「MITSUI OCEAN FUJI」にはない新施設として、寿司バーと足湯を備える。旅程の詳細は公式ウェブサイト