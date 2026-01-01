■ノルディックスキージャンプW杯（12月31日、ドイツ・ガルミッシュパルテンキルヘン）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）女子個人の第11戦（ヒルサイズ＝HS142m）がドイツで行われ、丸山希（27、北野建設）が3位に入った。丸山は1回目に127mを飛び、2本目には133.5mをマークし、合計244.1点を記録。丸山は、今季開幕戦からW杯で3連勝すると、第4