俳優の南沢奈央さんが2026年1月1日、自身のインスタグラムを更新し、タップダンサーで俳優の安達雄基さんとの結婚を報告しました。 【写真を見る】【 南沢奈央 】結婚を発表「尊敬し合い支え合い高め合い共に歩んでいきたいと思います」南沢さんは「新年のご挨拶とあわせてのご報告になりますが、私、南沢奈央は安達雄基さんと入籍いたしました」と新年の幕開けとともに人生の新たな一歩を踏み出したことを明かして