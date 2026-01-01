気象台は、午後3時49分に、なだれ注意報を伊達市伊達、伊達市大滝、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・伊達市伊達、伊達市大滝、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町に発表（雪崩注意報） 1日15:49時点胆振、日高地方では、風雪や落雷に注意してください。胆振地方では、大雪やなだれに注意してください。日高地方では、高波に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■