気象台は、午後3時43分に、なだれ注意報を留萌市、増毛町、小平町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・留萌市、増毛町、小平町に発表（雪崩注意報） 1日15:43時点上川、留萌地方では、風雪や竜巻などの激しい突風、落雷、なだれに注意してください。留萌地方では、高波に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■留萌市□なだれ注意報【発表】2日にかけて注意■士別市□なだれ注意報