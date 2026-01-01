きょう午後2時20分ごろ、埼玉県白岡市のJR宇都宮線の新白岡駅近くの踏切で「電車と乗用車が接触した」と目撃者から119番通報がありました。警察と消防によりますと、この事故で、乗客にけがはありませんでしたが、乗用車を運転していた60代から70代の男性1人がけがをしていて、意識はあるということです。事故の影響で、JR宇都宮線は、白岡駅と古河駅の間の上下線で運転を見合わせています。