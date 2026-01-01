◆プロレスリング・ノア「ＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２６」（１日、日本武道館）プロレスリング・ノアは１日、日本武道館で「ＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２６」を開催した。第２試合でマサ北宮、杉浦貴、タダスケ、政岡純のＴ２０００Ｘと藤田和之、鈴木みのる、谷口周平、宮脇純太が対戦。鈴木と杉浦が激しい打撃戦を展開した一戦は、北宮がストラングルホールドγで宮脇からギブアップ