元宝塚歌劇団宙組トップ娘役で女優、実咲凜音（みさき・りおん、36）が1日、インスタグラムを更新。第1子女児の出産を発表した。夫で俳優の廣瀬友祐（40）と連名で報告した。実咲は「新年明けましておめでとうございますいつも応援して下さる皆様へこの度、私たち夫婦に第一子となる女児が誕生したことをご報告致します」と、第1子となる女児を授かったことを伝えた。そして「新しい命を目の前に、心動かされる日々を過ご