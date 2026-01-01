俳優の長澤まさみが１月１日、所属する東宝芸能の公式サイトで結婚を発表した。お相手は、映画監督の福永壮志氏。発表を受け、映画「コンフィデンスマンＪＰ」シリーズなどで共演している俳優・小手伸也は自身のＸを更新。「私事で大変恐縮ですが、＃長澤まさみが入籍したことを、今普通にニュースで知ったことを、ご報告させていただきます」とつづった。続けて、「去年二人でおでん食べに行った時、何となく来年なんかある