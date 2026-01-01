素肌をいたわりながら、メイクをもっと軽やかに楽しみたい。そんな想いに寄り添うbobeのベースメイクシリーズから、新作が登場します。発酵スキンケアの知見を活かしたセラムUVベースとセラムカラーベースは、まるでスキンケアの延長のような心地よさが魅力。うるおいと透明感を仕込み、素肌そのものを美しく引き立てます。毎日のメイク時間が、肌をいたわる優しいルーティンへと変わる予感&#