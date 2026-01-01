人気番組「ＳＡＳＵＫＥ」の名物選手で“ミスターＳＡＳＵＫＥ”の異名を持つ山田勝己が３１日にＴＢＳ系で放送された「大晦日オールスター体育祭」に出演。３分間の腕立て伏せの回数を競う「３ミニッツプッシュアップ」に出場。６０歳とは思えぬ驚異的なパフォーマンスを披露した。昨年大会では優勝している山田。なかやまきんに君、格闘家の堀口恭司、ボクシングの武井由樹、体操の谷川航らと競い合い、残り１分半から上位を