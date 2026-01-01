能登半島地震の発生から２年となる１日、石川県輪島市で、地震と昨年９月の奥能登豪雨の犠牲者を追悼する県主催の式典が始まった。地震発生時の陣頭指揮を執った岸田文雄元首相や、赤間防災相が出席し、遺族代表らが追悼の言葉を述べる。地震発生時刻の午後４時１０分に黙とうがささげられ、参列者らが献花をする予定。式典の模様は県内各地で中継され、献花台も設けられている。１日に輪島市で開かれた能登半島地震と奥能