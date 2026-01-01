「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（３１日、ＮＨＫホール）俳優・今田美桜が初の司会を務め、華やかな衣装でステージを彩った。３年連続の有吉弘行、６年ぶり４度目となった綾瀬はるかと進行。大役を終えると、「とても緊張しましたが、皆さんのパフォーマンスをこんなに間近で見られて、最高の締めくくりになりました」と充実の表情を浮かべた。ＳＮＳでは今田ら司会陣の衣装も話題となったが、中継に映る姿に驚く声も続々。