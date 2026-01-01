ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¡¦NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê1·î1Æü¡Ë¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ê²¼¤ê¡ËÁÒÉßIC～¶ÌÅçIC´Ö¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï»ö¸Î¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£ ¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï »ö¸Î¸½¾ì¤Ï¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦²¼¤ê¤Î¼òÄÅ¥È¥ó¥Í¥ë½Ð¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤ÏÁö¹Ô¼ÖÀþ¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸á¸å3»þÈ¾¸½ºß¡¢Ìó3¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£