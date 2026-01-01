JR九州によると、1日午後2時50分ごろ、鹿児島線遠賀川〜海老津で架線に引っかかっているたこ糸の撤去作業のため、同線折尾〜福間で運転を見合わせた。同3時9分現在、運転を再開した。同線のダイヤが乱れている。 福岡管区気象台によると、同日、福岡地方には強風注意報が発表されている。▶JR九州・運行情報