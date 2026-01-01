1位でゴールしたGMOインターネットグループのアンカー・鶴川正也。初優勝を果たした＝群馬県庁前全日本実業団対抗駅伝は1日、前橋市の群馬県庁前を発着点とする7区間、100キロに40チームが参加して行われ、7年連続7度目の出場のGMOインターネットグループが大会新記録の4時間44分0秒で初優勝を果たした。ロジスティードが2分27秒差でチーム史上最高の2位に入り、2年ぶりの制覇を狙ったトヨタ自動車は3位だった。GMOインターネ