長澤まさみ（38）が1日、所属の東宝芸能の公式サイトで、20年の映画「アイヌモシリ」、23年「山女」で知られる福永壮志監督（43）と結婚したと発表した。「私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます。お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守って