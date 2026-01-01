◆女子サッカー皇后杯決勝ＩＮＡＣ神戸１―２広島（１日・ＭＵＦＧスタジアム）ＷＥリーグ同士の一戦は、広島がＩＮＡＣ神戸を２―１で下し、初優勝を飾った。１―１で迎えた後半アディショナルタイム１分、広島はなでしこジャパンＦＷ中嶋淑乃が右足で劇的決勝ゴールを奪った。＊＊＊日本サッカー協会の宮本恒靖会長は試合後に取材に応じ、６月にＷ杯北中米大会に８大会連続で出場する日本代表へ期待感を