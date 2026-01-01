Snow Man Snow Manが、2025年12月31日の大晦日にYouTube生配信「Snow Man Special Live みんなと楽しむ大晦日！2025 〜リクエスト□大作戦?!〜」（□は白抜きハートマーク）を実施した。｢たくさんのファンのみなさまと一緒に大晦日を過ごしたい｣というメンバーの想いから始まった本企画は3年目を迎えた。最大同時接続数は95万人を超え、盛り上がりを見せた。【動画】Snow Man、大みそかに行われたYouTube生配信アー