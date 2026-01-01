第47回全日本女子サッカー選手権大会の決勝が1日、MUFGスタジアム(国立競技場)で行われ、サンフレッチェ広島レジーナがINAC神戸レオネッサを2-1で下した。チーム創設5シーズン目で、リーグカップはこれまで2度優勝しているが、皇后杯は初制覇となった。皇后杯の決勝が2011年度大会以来、14年ぶりに元日の国立競技場で開催された。ただ当時は天皇杯決勝前に行う同時開催で、単独の元日国立競技場での決勝開催は初となった。観衆