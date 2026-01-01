何あれ…▶▶この作品を最初から読む自分がオフィス内で誰よりも一番かわいく、誰よりも会社でモテると思い込んでいる桑野真由香。そんな彼女の職場に、育休から復帰した社員・雪平まゆが現れます。雪平のひょうひょうとした仕事ぶりや高い対人スキルが気に入らない桑野は、彼女をライバル視するように。「この会社ではワタシが一番！ 仕事の手柄も男性社員の視線もワタシのもの！」という思いから、雪平が男性社員と親