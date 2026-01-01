2026年の元日、新潟市のショッピングモールで初売りが始まりました。 新潟市江南区のイオンモール新潟亀田インターでは、午前8時の開店を前に行列ができました。店内には様々な福袋が並ぶほか、食品や日用品の詰め放題が人気を集めていました。 ■買い物客 「詰め放題はイベントとして楽しいし、安いに越したことはないので非常にありがたい」 ■イオンスタイル新潟亀田インター 上山智店長 「