歌手の森進一（78）が1日、自身のインスタグラムを更新。家族写真を公開し、大きな反響を集めた。森は「家族集合」とつづり、長男でロックバンド「ONEOKROCK」のTaka、三男でロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiro、その妻の女優・山本舞香との4ショットを公開した。この投稿には「家族勢ぞろいの素敵なお写真ありがとうございます」「うわぁー！森さんとっても嬉しそう」「皆様にとって幸多き年になりますよ