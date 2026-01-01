若手芸人発掘の名物番組、日本テレビ「ぐるナイおもしろ荘2026」が31日深夜に放送され、個性派芸人の優勝に沸いた。ゲストに天海祐希らを迎えて、若手芸人のおもしろ審査を実施。そこで優勝したのはサンミュージック所属のピン芸人・アリだった。アリはインドとパキスタンのハーフで36歳。「7年前に一緒にフットサルをやった」とナインティナイン・矢部とは“旧知の仲”と自己紹介した。名前のアリを使い、「アリかナシ