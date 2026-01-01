気象台は、午後3時22分に、なだれ注意報を札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市に発表（雪崩注意報） 1日15:22時点石狩、空知、後志地方では、風雪や大雪、竜巻などの激しい突風、落雷、なだれに注意してください。石狩、後志地方では、高波に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■札幌市□なだれ