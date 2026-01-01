台湾の頼清徳総統は1日、新年の記者会見で、「中国は拡張的な野心がますます高まっている」と非難した上で防衛力の強化を進める考えを示しました。台湾の頼清徳総統は1日、新年の記者会見に臨み、「中国は拡張的な野心がますます高まっている」と中国を非難し「主権を断固として守る」と強調しました。その上で、防衛力の強化に向けて今年からの8年間で、1兆2500億台湾ドル、日本円でおよそ6兆2000億円を投じる考えを示しました。