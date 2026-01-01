俳優のイザイア・ウィットロック・Jrさんが死去した。71歳だった。ドラマ「THE WIRE/ザ・ワイヤー」やスパイク・リー監督作「ザ・ファイブ・ブラッズ」などで知られたイザイアが12月30日、短期間の闘病の末に息を引き取ったことをマネージャーが伝えた。 【写真】イザイア・ウィットロック・Jrさんが出演した「ザ・ファイブ・ブラッズ」 インディアナ州サウス・ベンドに生まれたイザイアは、1987年