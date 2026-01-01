2日は、西日本でも大雪に注意・警戒が必要です。今後の雪の予想です。北日本や北陸を中心に雪が続いていましたが、2日は、西日本でも広く雪となりそうです。積雪や凍結による車のスリップ事故や交通機関の乱れなどに注意が必要です。また2日午後は、太平洋側でも広く雪が降り、東京23区でもうっすら雪が積もるおそれがあります。2日朝から24時間で予想される雪の量は、北陸で70センチ、近畿・中国地方で50センチ、九州北部で40セン