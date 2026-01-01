能登半島地震と豪雨で被災した石川県輪島市町野地区で１日、臨時災害放送局の「まちのラジオ」が、特別生放送で、地震発生から２年がたつ地域の状況を伝えた。被災した住民らが出演。おせちやお雑煮といった家庭の食卓、復旧した飲食店や仮設商店街などを紹介した。地区唯一となるスーパー「もとやスーパー」の店長・本谷一知さん（４８）らによる太鼓の演奏もリスナーに届けられた。パーソナリティーとして出演した住民の男