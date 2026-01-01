北海道といえばの「キハ40」JR北海道が、前身の国鉄から継承したローカル線向け気動車（ディーゼルカー）「キハ40」の置き換えを進めています。2025年12月時点で、JR北海道が営業運転に使用しているキハ40は残り8両となりましたが、2026年3月のダイヤ改正で定期運行を終了すると報じられています。【こっちは黄色と緑】旭川から来た「ちょっと異色」のキハ40（写真）このキハ40の8両はすべて色違いです。苫小牧地区の室蘭本線