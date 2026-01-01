実業団の日本一を決めるニューイヤー駅伝がきょう群馬県で開催され、2年ぶり4回目の出場となったNDソフト（南陽市）は30位でした。ニューイヤー駅伝は40チームが参加し、100キロを7区間で争います。NDソフトは、1区で東海林宏一がスタート直後から飛び出す積極性をみせましたが、後半失速し34位で2区の荒生実彗へタスキリレー。荒生実彗も区間39位と苦しみますが、3区下條乃將が区間1