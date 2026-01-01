2026年１月１日、FC東京が、33歳のFW仲川輝人とJ１百年構想リーグ期間の契約更新に合意したと発表した。2023年に横浜F・マリノスからFC東京に加入し、在籍３年目の2025シーズンはリーグ戦33試合で２得点をマークしたアタッカーは、クラブの公式サイトで以下のとおりコメントした。「2025シーズンもありがとうございました。初志貫徹堅忍不抜仲川輝人」 元日に届いた吉報に、SNS上では、次のような声が上がった。