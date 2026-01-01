放送作家でタレントの野々村友紀子氏(51)が1日放送の「しゃべくり007×上田と女が吠える夜も緊急参戦！元日4時間SP」（前8・00）に出演。昨年「ちょっと嫌だったこと」を明かした。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也に昨年の運勢を問われた野々村氏は「ちょっと嫌なことがありました」と語り出した。「地方のお仕事でホテルに泊まった時に、お仕事で頂いた菓子折りをそこに忘れていって」と回顧。すぐに「ああ」と思い電話を