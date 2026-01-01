英作家ジェーン・オースティンは1817年7月18日、正体不明の病気で亡くなった/Photo Illustration by Alberto Mier/CNN/Universal History Archive/Getty Images; Gillian Pullinger/Alamy Stock Photo; Will Dax/Solent News/Shutterstock（CNN）英ウィンチェスター・カレッジのキャンパスに隣接するカレッジストリート8番地。人々は何十年もの間、この場所の前で足を止めてきた。塗装されたレンガのファサードの中で、建物の重要