◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦高鍋0―25京都成章（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）15大会連続33回目出場の高鍋（宮崎）は0―25で京都成章に敗れ、44大会ぶりとなる8強入りを逃した。前半6分に先制トライを許すと、同16分にはモールからトライを奪われる。スコアできないままノーサイドを迎え、檜室秀幸監督は「前半はほとんど自陣だった。力の差を感じた」と完敗を認めた。試合後に選手たちは涙を流した