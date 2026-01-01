生成AIの普及に伴い、故人をAIで再現する「AI故人」への関心が高まる一方で、倫理や同意の設計、本人性の担保といった論点も浮かび上がっています。マーケティング支援事業を提供する株式会社ネオマーケティング（東京都渋谷区）が実施した「AI故人」に関する調査によると、年代が若いほど「AI故人」に対する賛成派が多いことがわかりました。では、賛成派と反対派ではどのような理由が挙げられたのでしょうか。【調査結果を見る】