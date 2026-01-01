私（ノゾミ）は、夫と2人の子ども（小4と小1）を育てています。現在は市役所に勤めており、夫とは職場結婚。家事・子育て・仕事と毎日多忙ですが、昔から誰よりも努力してきたし、自分の足で立つ今の生活に誇りを持って頑張っています！小学校からの親友のサオリは、私よりも早くに結婚して現在は3人の子ども（小6・小3・年長）のママ。高層マンションに住み、専業主婦をしています。会うたびに感じるのは、サオリの話は私とは次